Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

Adıyaman’ın Çelikhan-Malatya il yolunda aniden bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan yol, 11 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Dün gece saatlerinde Adıyaman’ın Çelikhan- Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güvenlik güçleri tarafından yol ulaşıma kapatılmıştı. Vatandaşların mağdur olmaması ve yolun yeniden hizmete girebilmesi için karayolları ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalara aralıksız devam eden karayolları ekipleri yaptıkları 11 saatlik kar temizleme çalışmalarının ardından yolu yeniden ulaşıma açtırdı.

iha