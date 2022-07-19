Ters dönen otomobil sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Merkez yönünde ilerleyen Serhat Kaplan idaresindeki 02 ABF 982 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Kaplan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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