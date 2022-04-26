Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık D.D cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu, örgüte üye olduğunu belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.