Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: iha