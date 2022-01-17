Terör örgütü PKK/KCK’ya erzak taşıyan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında PKK/KCK üyesi olduğu ve erzak ve yaşam malzemesi yardımı yaptığı tespit edilen M.R., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.R., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.