Tel Abyad'da yaralanan Adıyamanlı askere ziyaret

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Adıyaman’lı Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk kasabasındaki El Gantariy kontrol noktasına sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek önce Akçakale Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yaralılardan Adıyaman Nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.