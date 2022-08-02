Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.662,82
ALTIN
1.024,30
DOLAR
17,96
STERLİN
21,93
EURO
18,39

Tel Abyad'da yaralanan Adıyamanlı askere ziyaret

Suriye'nin Tel Abyad'da PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırısında yaralan ve Şanlıurfa'da tedavisine başlanılan Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaret etti.

02 Ağustos 2022 Salı 11:08
39 Okunma
Tel Abyad'da yaralanan Adıyamanlı askere ziyaret

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Adıyaman’lı Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk kasabasındaki El Gantariy kontrol noktasına sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek önce Akçakale Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yaralılardan Adıyaman Nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
İki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
İki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler
Besni'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Besni'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Eve giren yılan korkuya neden oldu - Videolu Haber
Eve giren yılan korkuya neden oldu - Videolu Haber
Bahçede çıkan yangın ahırsa sıçradı, inek telef oldu
Bahçede çıkan yangın ahırsa sıçradı, inek telef oldu
Bacağına demir çubuk saplanan işçi yaralandı
Bacağına demir çubuk saplanan işçi yaralandı
Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Ulubey'den Muharrem ayı mesajı
Ulubey'den Muharrem ayı mesajı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber
Park halindeki otomobillere çarptı: 2 yaralı
Park halindeki otomobillere çarptı: 2 yaralı
Kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki yolcu hayatını kaybetti - Videolu Haber
Kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki yolcu hayatını kaybetti - Videolu Haber
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Adıyaman’da tehlikeli yolculuk
Adıyaman’da tehlikeli yolculuk
Ormanlık alandaki örtü bitkisi yangını
Ormanlık alandaki örtü bitkisi yangını
Bin 600 yıllık 27 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Bin 600 yıllık 27 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Dereye düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Videolu Haber
Dereye düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Videolu Haber
Kaçak kazı yapılan mezar odasından 27 iskelet çıktı
Kaçak kazı yapılan mezar odasından 27 iskelet çıktı
Besni’de metruk evde yangın
Besni’de metruk evde yangın
Kazada yaralanan sürücü hastanede 36 gün sonra öldü
Kazada yaralanan sürücü hastanede 36 gün sonra öldü
Adıyaman’da uyuşturucuya 9 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 9 gözaltı
Adıyaman’da anız yangını büyümeden söndürüldü - Videolu Haber
Adıyaman’da anız yangını büyümeden söndürüldü - Videolu Haber
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Videolu Haber
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Videolu Haber
Kaşla göz arasında altın bilekliği çaldılar
Kaşla göz arasında altın bilekliği çaldılar
Dağ keçisini avlayan kişiye 254 bin 200 lira para cezası
Dağ keçisini avlayan kişiye 254 bin 200 lira para cezası

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim