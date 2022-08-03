Tartıştığı eşini darp etti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, G.K. (40) ile eşi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde eşi tarafından taş ile G.K'yi darp ederek kaçtı. Durumu fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan G.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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