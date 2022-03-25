Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Çataltepe köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Yusuf Çetindağ ile babası Gazi Çetindağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Çetindağ tüfekle ateş ederek babası Gazi Çetindağ'ı yaralayarak kaçtı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba Gazi Çetindağ, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gazi Çetindağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yusuf Çetindağ, olay yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yusuf Çetindağ, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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