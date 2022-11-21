Tartıştığı arkadaşının motosikletini kolonya dökerek kundakladı

Alınan bilgiye göre olay, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

İsimleri öğrenilemeyen iki arkadaş tartıştı. Tartışmanın ardından plakası öğrenilemeyen motosikleti bırakarak eve geçti. Motosikletin yanına gelen arkadaşı yanında getirdiği kolonyayı dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Motosikleti kundaklayanın arkadaşı olduğunu tespit edildi. Motosikleti kundaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.