Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada V.D boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekiplerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.