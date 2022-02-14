Tamirhanede çıkan yangından 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay ilçede Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İlker Sığırcı'ya (26) ait motosiklet tamirhanesinde ısınmak için ateş yaktı. Bir süre sonra alevlerin yükselmesiyle tamirhanede bulunan motosikletlere sıçradı. Motosikletlere sıçramasıyla işyerinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden Sığırcı ve yanında bulunan Muhammed Yahya Lüleci (25), darabanın kapanmasıyla mahsur kaldı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından önlem alırken, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından darabanın kırılmasıyla alevler arasında kalan Sığırcı ve Lüleci, kurtarılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam eden Sığırcı ve Lüleci'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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