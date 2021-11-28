Taciz iddiasıyla müdür yardımcısı ile öğretmen açığa alındı

İddiaya göre, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve bir öğretmen ismi açıklanmayan kız öğrenciyi taciz ettiği suçlamasıyla Adıyaman Valiliği tarafından yasal işlem başlatıldı.

Taciz iddiasıyla ilgili açıklama yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Merkez Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtham edilen okul müdür yardımcısı ve öğretmen hakkında adli işlem başlatılmış, Adıyaman Valilik makamının 18 Kasım 2021 tarihli disiplin soruşturması başlatılarak maarif müfettişleri görevlendirilmiştir. Anılan Adıyaman Valilik makamının görevi başında kalmasında sakınca görülen müdür Yardımcısı görevden de uzaklaştırılmıştır” dedi.