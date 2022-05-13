Tabancayla vurulan oto yıkamacı ağır yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsin kişi veya kişiler tarafından plakası öğrenilemeyen otomobil ile gelerek oto yıkama işletmesi Suat B'ye tabancayla ateş açarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Suat B'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Suat B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli 2 kişi kısa sürede yakalandı. Gözaltına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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