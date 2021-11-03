Tabancayla hayatına son verdi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi.

Özel bir güvenlik şirketi sahibi olan S.D'den bir süre haber alamayan yakınları işyerine gelerek kapıyı açtı. Kapıyı açan yakınları S.D'yi yerde hareketsiz görünce durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde S.D., hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede S.D., tabancayla başına bir el ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi.

S.D'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna konuldu.

​Polis, S.D'nin ölüm nedenini araştırırken bina güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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