Sürükleyerek motosikleti çalma anı güvenli kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Karaca'ya ait olan 02 FH 324 plakalı motosikleti park ederek eve gitti. Karaca, bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken parmak izi çalışması başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarında bisiklet ile gelen 2 şüpheli öncülük ettiği görülürken 1 şüphelinin ise motosikleti sürükleyerek çaldığı görüntülendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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