Sürücülere simülatör ile kaza anı yaşatıldı - Videolu Haber

İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Demokrasi Parkı'nda Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet kemerinin önemini vurgulamak için getirilen simülasyon aracına binen sürücülere emniyet kemeri olmadan kaza anı yaşatıldı.

Simülasyon aracına bindirilen sürücülere, emniyet kemeri takılması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyarıya dikkat etmelerini istediler.

Ekipler trafik bilincinin geliştirilmesi noktasında emniyet kemeri alışkanlığının kazanması amacıyla sürücüler simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, simülatör aracının bulunduğu alanı ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet etti. Ergüder, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatarak, sürücüleri emniyet kemersiz araç sürmemelerini istedi.

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