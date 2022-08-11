Sürücüler arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ters yönden ilerlediği esnada karşı yönde ilerleyen Şevket Durgun idaresindeki 02 ACN 027 plakalı motosikletle çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Şevket Durgun'u darp ederek olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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