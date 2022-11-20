MSB, Suriye ve Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin hedeflerine yönelik hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.
Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı hakkında Twitter'dan paylaşım yapıldı.
20 Kasım 2022 Pazar 02:59
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MSB, Suriye ve Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin hedeflerine yönelik hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.