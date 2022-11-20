Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladı

MSB, Suriye ve Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin hedeflerine yönelik hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.