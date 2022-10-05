Şüpheli üzerinden uyuşturucu ve tabanca çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Yunus ekipleri tarafından devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken A.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.