Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Yunus ekipleri tarafından devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken A.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Şüpheli üzerinden uyuşturucu ve tabanca çıktı
Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından devriye görevi esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan şüphelinin üzerinde kurusıkı tabanca ve uyuşturucu çıktı.
05 Ekim 2022 Çarşamba 14:25
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