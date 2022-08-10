Su sayacına bakma bahanesiyle yaşlı kadını darp ettiler

Alınan bilgiye göre olay Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan S.K'nin (71) kapısını kimliği belirsiz iki kadın çalarak su sayacına bakmak istediklerini söylediler. S.K., kapıyı açmasıyla içeri giren 2 kadın ellerindeki cam şişeler ile başına vurarak kaçtılar. Durumu fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede görgü tanıkların ifadesine başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaşlı kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: PHA