İlçeye bağlı Taşlıca köyünde içi dolu 3 metrelik su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat yardımlarıyla su kuyusuna inerek 30 dakika süren çalışmanın ardından yavru köpek kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek tekrardan doğaya salındı.Kaynak: PHA
Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, içi dolu su kuyusuna düşen yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:28
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