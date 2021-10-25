Su kanalına düşen yaşlı adam kurtarıldı

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda yürüdüğü esnada su dolu kanala Sadık Dönel düştü. Çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye erleri Dönel'i düştüğü su kanalından çıkartarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim etti. Dönel, Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Dönel'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.