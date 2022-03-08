Sokak ortasından başından vurulan 4 çocuk annesi toprağa verildi - Videolu Haber

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Alınan bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene çalışma arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende okunan duanın ardından Remziye Yücel'in cenazesi Yeni Mezarlık Camiine götürüldü.

Törene; Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Remziye Yücel'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kasten adam öldürmeden tutuklandı

4 çocuk annesi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kara ise yaşanan saldırıyı kınayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların baş tacı edilmesi gerektiğini fakat böyle bir saldırı sonucu çalışma arkadaşlarının vefat etmesini derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Haberin Videosu :