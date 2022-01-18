Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası tutuklandı - Videolu Haber

Mahmut Işık ile Canan Işık çifti, 6 yıl önce görücü usulü evlendiği ve 2 çocukları dünyaya gelen çift arasında, şiddeti geçimsizlik nedeniyle son 2 yıldır tartışmalar yaşandı. Birkaç kez ayrılık kararı alan ve Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen Canan Işık, aile büyüklerinin araya girmesiyle yeniden Mahmut Işık'ın yanına döndü. 3 ay önce şiddet gören Canan Işık, 2 çocuğunu alarak Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti ve Aralık ayında Mahmut Işık'tan boşanmak için dava açtı.

Geçtiğimiz ay güzellik merkezinde iş bulunca, çocuklarıyla birlikte ayrılarak kiraladığı evde oturmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde mesai arkadaşı Özlem Özbağ ile yürüyen Canan Işık, yanına gelen eşi Mahmut Işık ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mahmut Işık yanındaki bıçakla Canan Işık'ı sırtından defalarca bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı 2 çocuk annesi kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşini öldürdükten sonra kaçan Mahmut Işık ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mahmut Işık, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasın ardından Mahmut Işık, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Işık, kasten adam öldürme sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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