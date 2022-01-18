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Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber

Adıyaman'da, 6 yıllık eşi 2 çocuk annesi eşi Canan Işık'ı, bugün görülecek boşanma davasının duruşmasından bir gün önce sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldüren Mahmut Işık'ın (28) alkollü olduğu ortaya çıktı. Sokak ortasında öldürülen ve cenazeyi almayan gelen Canan'ın babası Muzaffer Urun, kadın cinayetlerin son bulmasını isteyerek, davacı olduklarını söyledi.

18 Ocak 2022 Salı 15:32
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Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber

Mahmut Işık ile Canan Işık çifti, 6 yıl önce görücü usulü evlendi. Evliliklerinden 2 çocukları dünyaya gelen çift arasında, şiddeti geçimsizlik nedeniyle son 2 yıldır tartışmalar yaşandı. Birkaç kez ayrılık kararı alan ve Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen Canan Işık, aile büyüklerinin araya girmesiyle yeniden Mahmut Işık'ın yanına döndü. 3 ay önce şiddet gören Canan Işık, 2 çocuğunu alarak Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti ve Aralık ayında Mahmut Işık'tan boşanmak için dava açtı. Canan Işık, bir hafta önce de bir güzellik merkezinde iş bulunca, çocuklarıyla sığınma evinden ayrılarak kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Boşanma davasının bugün görülecek olan duruşması öncesi dün akşam saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde mesai arkadaşı Özlem Özbağ ile yürüyen Canan Işık, yanına gelen eşi Mahmut Işık ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mahmut Işık yanındaki bıçakla Canan Işık'ı sırtından defalarca bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı 2 çocuk annesi kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşini öldürdükten sonra kaçan Mahmut Işık ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
180 promil alkollü çıktı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mahmut Işık'ın 180 promil alkollü olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Mahmut Işık'ın emniyette, bugün görülecek dava öncesi yeniden birleşme teklifine olumsuz yanıt vermesiyle öfkelenerek eşini öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Boşanma davası öncesi Mahmut Işık'ın eşi Canan Işık'ı öldürmesinin ardından çiftin 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. 
"Kadınları öldürenler idam edilsin"
Kars'ta yaşayan ve acı haberin ardından kızının cenazesini almak için Adıyaman'a gelen Canan Işık'ın babası Muzaffer Urun, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. 
Kızının evliliğinin son 3 yılında sürekli şiddet gördüğünü anlatan Muzaffer Urun, "Her gün kadın şiddeti yaşanıyor ve kadınlar katlediliyor. Benim 3 oğlum, 1 kızım vardı. O da cinayete kurban gitti. Kızımı bizden koparan idam edilsin. Perişan olduk. Artık kadına şiddet son bulsun, kadına el kaldıranlar en ağır cezayı alsınlar. Hatta idam cezası versinler. Bugün kızımın mahkemesi vardı ama dün katledildi. Kadınlarımıza yazık günah, yeter artık. Kızıma bunu yaşatanlar en ağır cezayı alsın. En son annesiyle bir gün önce konuşmuştuk 'durumum iyi ben çalışıyorum' diyordu 2 tane çocuğu vardı çalışıp çocuklarına bakıyordu çocuk büyütüyordu ama değer vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar o kadar değersiz olmuş ki; çok değersiz olmuş dilin dönmüyor ha bir bayan ha bir hayvan. Bugünde mahkemesi vardı. Ayın 18'de dün ise kızımı vurdu katletti. Bugün cenazesini götüreceğiz. Allah devletimize zeval vermesin bin defa söyledim mahkeme sonuçlansın bırak gel. Bırakıp geleceğim diyordu. Mahkeme gününe bir gün kala vurdu katletti. Tabi ki; ben davacıyım bütün ailesinden davacıyım ailesi beni aldattı getir emin ellerde bir sene önce bu zamanlarda yine aynı darp etti. Geldim ben buradan kızımı aldım sığınma evinden yanıma götürdüm. 2 ay sonra telefonlarla üst üste arıyorlardı vermedim. Daha sonra aile bana güven verdi. Emin ellerde, bundan sonra sahip çıkacağız. Hani nerede? İlla öldükten sonramı gelip üstünde ağlayacaklar" diye konuştu.
"Son sözü özlem abla beni kurtar oldu"
Öldürüldüğü sırada yanında olan mesai arkadaşı Özlem Özbağ ise Canan Işık'ın son sözlerinin 'Özlem abla beni kurtar' olduğunu ifade etti. Arkadaşının kollarında can verdiğini belirten Özbağ, "Son sözü 'Özlem abla beni kurtar' oldu. Kurtaramadım gücüm yetmedi. Kadın ölümlerinin önüne geçilsin. Artık ölmek istemiyoruz. Çalışmaya başlamıştı ve geleceğe umutla bakıyordu. İlk parasıyla dün beraber yemek yedik 2 çocuğuyla beraber eğlendik. Öğleden sonra kapatıp çıktıktan sonra saldırdı. Kadın ölümlerine artık durun idam istiyoruz artık. Kadın ölümlerine, çocuk cinayetlerine hayır diyoruz. Bizi koruyun bizi devlet korumazsa kim koruyacak." dedi.
Canan Işık'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından götürüleceği Kars'ın Susuz ilçesinde defnedileceği belirtildi.
Cinayet şüpheli adliyeye sevk edildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasın ardından Mahmut Işık, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

 

Kaynak: PHA
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