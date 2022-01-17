Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, olay, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

İstiklal Caddesi üzerinde 2 çocukları olan ve 5 yıllık evli boşanma aşamasındaki M.I., (27) ve Canan Işık (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde M. I., yanında getirdiği bıçakla Canan Işık'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanal içinde yere yığılan Işık'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken polis, olay yerinden kaçan M.I., yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Işık, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.I'ın 5 yıllık eşini Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklama anı ise çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarında saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA