Soba gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, S.G. eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde aynı aileden 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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