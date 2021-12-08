Silah tamirhanesine operasyon: 1 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Belören beldesinde M.Ç.'ye ait evde silah tamiri yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen evde yapılan aramada; 7 av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, 14 tüfek tetik tertibatı, 13 tüfek dipçiği, 5 tüfek namlusu, 7 tabanca namlusu, 6 tabanca üst kapağı, 85 tabanca şarjörü, 73 tüfek fişeği, 10 kurusıkı tabanca mermisi, 1 freze makinesi, 1 metal el dedektörü ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, M.Ç.'nin jandarmada sorgulanmasına başlandı.Kaynak: PHA
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