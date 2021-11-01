Şiddetli yağmurda toprak ev çöktü: 1 yaralı - Videolu Haber

Olay, dün gece yarısı Musalla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet K. ve Velide El Ö. çiftinin yaşadığı tek katlı toprak evin bir odasının tavanı çöktü. Çökme sırasında odada bulunan Hadiye K. (12) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan Hadiye K. kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hadiye K. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hadiye K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar hakkında bilgi veren mahalle sakinlerinde Doğan Durgun, “Dün gece 04:00 civarından yağmurdan dolayı ailemizin evinde çökme oldu. Oda bulunan bir çocuk göçük altında kalmıştı. Onu da ekipleri ile beraber bulunduğu yerden çıkardık. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.

Haberin Videosu :