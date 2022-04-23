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Seyir halindeki otomobil yandı - Videolu Haber

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi; sürücüsü yara almadan kurtuldu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 18:16
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Seyir halindeki otomobil yandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Yeni Besni-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali İnce yönetimindeki 02 KS 191 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin sürücü İnce, dumanları görünce aracı durdurarak indi ve herhangi bir yara almadan kurtuldu. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: PHA
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