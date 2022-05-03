Seyir halindeki otomobil yandı

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Hümedi El Hümedi idaresindeki 63 VH 789 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını görünce park ederek müdahale etti. Müdahalede başarısız olan Hümedi'in ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.