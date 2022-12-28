Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Eren Can Uğur idaresindeki 02 ABB 890 plakalı otomobil, alev aldı. Bir anda alevlere teslim olan otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye erleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken itfaiye erleri tarafından alev topuna dönen otomobil 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken çekilmesiyle yol yaya ve araç trafiğine açıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.