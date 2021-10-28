Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan-Malatya karayolunun 30. Kilometresinde Hasari B. idaresindeki 33 BDB 47 plakalı otomobiliyle seyir halindeki motor bölümünde dumanları fark etti. Otomobilini park eden sürücü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmasına rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.