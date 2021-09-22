Seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 DJ 8383 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halinde iken yangın çıktı. Sürücüsünün durumu fark etmesiyle park ettiği otomobilde çıkan yangını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.