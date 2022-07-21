Servis minibüsünün çarptığı genci hayattan koparttı

Alınan bilgiye göre kaza, Side Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Tali yolda park ettiği aracında unuttuğu telefonu alan Tepedibi tali yola adımını attığı sırada servis minibüsü çarparak altına aldı. Minibüs Cengiz Tepedibi'ni metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarın olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Cengiz Tepedibi hastaneye götürüldü. Acil serviste doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Tepedibi kurtarılamadı. Bekar olan Cengiz Tepedibi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken servis şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.