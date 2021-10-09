Seramik deposunda yangın - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde H.A’ya ait seramik ürünler üreten bir iş yerinin açık hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha da büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Yangında, herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.

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