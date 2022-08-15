Semt pazarında çıkan kavgada: 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, öğleden sonra Mara Mahallesi’nde meydana geldi. Semt pazarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, bıçağın kullanıldığı kavgada Kadir K. ve Mahmut Y., yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgada bıçakla yaralanan Kadir K. ve Mahmut Y., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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