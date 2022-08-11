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Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 14:33
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Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde tören düzenlendi. 
Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Erol, annesi Şenay Şimşek, kardeşleri ile yakınları katıldı. 
Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan Şimşek'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek de güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mahsun Şimşek'in cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: PHA
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