Şehit Polis Memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görevi başında şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz'ın (26) cenazesi, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Onikişubat İlçesi Şahinkayası Mahallesine getirilen şehit için Yüceyurt Camiinde tören düzenlendi.
Törene İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kent protokolü ve vatandaşlar ve polis ekipleri katıldı.Şehit Eyüp Saz’ın cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Şahinkayası Mahalle mezarlığında toprağa verildi.Kaynak: PHA
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