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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer mevlid-i şerifle anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda geçtiğimiz hafta sonu şehadete erişen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

14 Haziran 2022 Salı 23:30
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer mevlid-i şerifle anıldı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer’in ailesi tarafından Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, ilçe ve belde belediye başkanları, Siyasi Parti Başkanları, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. 
İkindi namazı sonrası başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer’in babası Mehmet Özer’e başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 15.06.2022 00:11
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