Şarampole devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Hasanlı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Barış İpek idaresindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen traktör ile tarlaya gittiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan İpek’in durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.