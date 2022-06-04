Şarampole devrilen otomobildeki yolcu yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Kahta karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 34 DEE 675 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan G.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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