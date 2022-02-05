Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Menderes Mahallesi Atatürk Barajı yolunda meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Yusuf Furkan Güngör (22) yönetimindeki 02 DC 112 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Umut Güngör (23) ve Berkcan Reçber (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar çıkartıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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