Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Cezair Demir idaresindeki 02 ABS 003 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Kardelen Yumak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :