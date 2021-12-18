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Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:09
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Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Kent merkezi yönünde ilerleyen Börgenek köyü yakınlarında Gülten Ertürk (37)  idaresindeki 67 NU 109 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü Gülten Ertürk ve yanında bulunan İhsan Ertürk(62) ve Orhan Ertürk (37) çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İhsan Ertürk, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılmak üzere İhsan Ertürk'ün cenazesi morga konuldu. Kazada yaralanan diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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