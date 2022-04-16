Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahta ilçesi yönünde ilerleyen Mehmet Aluç idaresindeki 02 ABV 198 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aluç, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aluç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aluç'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.