Şarampole devrilen otomobil sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hatay'da görev yapan polis memuru Celal Gül (40) idaresindeki 02 LH 750 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis memuru Celal Gül'ün Hatay'da görev yaptığı öğrenildi.