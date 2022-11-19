Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Harun Burun (24) idaresindeki 46 ADM 003 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Burun, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından incelemenin ardından Burun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.