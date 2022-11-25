Şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Suriye uyruklu M.S. idaresindeki 02 MA 1586 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.