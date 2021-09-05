Şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü öldü

Kaza, gece yarısı Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık Y. (50) yönetimindeki 16 BB 001 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni olay yeri incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: (PHA) - Perre Haber Ajansı